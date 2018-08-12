جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس الوزراء وولي العهد ويستعرضون عددا من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة لدفع عجلة التنمية والتطور في المملكة لصالح جميع أبنائها المنامة في 12 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و عددا من كبار المسؤولين.



وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة لدفع عجلة التنمية والتطور في المملكة لصالح جميع أبنائها.



وأكد جلالة الملك المفدى على ضرورة تسخير كافة الجهود والامكانيات لتواصل المملكة السير بخطى واثقة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لترسيخ مردودها بما يحقق المزيد من النماء والتقدم للوطن، ومواصلة كافة الجهود لتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بكفاءة وأداءٍ عالٍ لما لها من دور كبير في بلوغ مستويات أعلى من النمو النوعي.



وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهودهما في استمرار وتيرة الإنجاز والمكتسبات من خلال مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق أهدافها، مشيداً جلالته بعطاء أبناء البحرين في جميع المواقع وإسهامهم في إثراء مسيرة العمل الوطني.





ح ب/ع ذ



بنا 1725 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/12 - 31 : 08 PM