ابو الفتح : بدء أعمال صيانة سوق جدحفص واللجنة المشتركة تبدأ أعمالها غدا(الاثنين) المنامة في 12 أغسطس/ بنا / بدأت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ خطة الصيانة العاجلة لسوق جدحفص (اليوم) والمتمثلة بصيانة وتجديد المرافق الصحية للسوق واستبدال وتصحيح وضعية التمديدات الكهربائية إضافة الى إصلاح وتغيير المراوح الهوائية .



وأوضح وكيل "البلديات" بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل ابو الفتح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة على مرحلتين لتحسين اوضاع سوق جدحفص الشعبي مشيرا الى ان "البلديات" تضع مصلحة التاجر البحريني من أولوياتها لذلك فإن المرحلة الاولى تتمثل في صيانة السوق بصورة عاجلة وهي مرحلة بدأت بالفعل (اليوم الأحد) بناء على الاجتماع الذي عقدته "البلديات" يوم أمس بحضور ممثلين عن تجار سوق جدحفص وممثلين عن غرفة التجارة ومجلس امانة العاصمة والبلدية .

وأضاف ابو الفتح " يشكل سوق جدحفص الشعبي أهمية بالنسبة لنا لما يمثله من ذاكرة جميلة لدى البحرينيين خصوصا والخليجيين عموما ، وهو من الاسواق الذي وضعت "البلديات" خطة متكاملة من اجل تطوير والحفاظ عليه " مؤكدا ان اعمال الصيانة هو المرحلة الاولى والتي سيتبعها لاحقا برنامج متكامل لتطويره بما يتناسب وحجم هذا السوق اجتماعيا واقتصاديا وشعبيا .

وتابع " أسندت اليوم مهمة الصيانة لاحد المقاولين المؤهلين لمباشرة العمل في صيانة المرافق الصحية كما يتم الإعداد من اجل إصلاح وتبديل التمديدات الكهربائية والمراوح والاضاءة ليتم الانتهاء منها خلال اليومين القادمين "

وأردف " تم عقد اجتماع بين امانة العاصمة ومسؤولين بالأشغال للبدء بأعمال المسوحات أمام المحلات من أجل السماح للتجار الاستفادة من إشغالات الطرق إضافة الى تقسيم السوق الى عدد من الفرشات ليتم الانتهاء من هذه التقسيمات خلال الاسبوع الجاري "

وأشار ابو الفتح الى أنه تم توجيه أمانة العاصمة لتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد الحاويات في السوق إضافة الى زيادة عدد عمال النظافة في السوق يوميا فترة عمل السوق " مشيرا الى أن أمانة العاصمة وضعت آلية لغسل أرضيات السوق بصورة دورية .



من جهة اخرى أكد ابو الفتح بدء أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة بين امانة العاصمة وتجار سوق جدحفص قائلا " اليوم تبدأ أعمال اللجنة التي تم تشكيلها بين أمانة العاصمة وتجار سوق جدحفص والتي تهدف الى مناقشة وضعية السوق واحتياجات التجار وما تقدمه البلدية من خدمات اضافة الى مرئيات التجار ومقترحاتهم لأية اعمال صيانة او تطوير مستقبلية لهذه السوق " .

وتابع " من مهام هذه اللجنة التي سيكون اجتماعاتها بشكل دوري العمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعرقل اعمال التطوير كما ستكون مهمتها مناقشة كافة مطالب التجار بحيث تكون هذه اللجنة دائمة وشبيهة للجنة المشتركة للسوق المركزي " .



من جهتها أكدت مدير عام امانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان ان اعمال الصيانة بدأت حسب ما تم الاتفاق عليه مع تجار السوق .

وقالت حميدان " بدأنا بالفعل بأعمال الصيانة كما وضعنا خطة متكاملة للحفاظ على نظافة السوق والنظام العام فيه لتحقيق المصلحة العامة " مؤكدة في الوقت ذاته من تجاوب التجار بصورة إيجابية حسبما تنهض عنه الاجتماع .



واضافت " نعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير كافة أسواق العاصمة وندعو كافة الأطراف للتعاون معنا لما فيه خير الجميع " .

واضافت " هناك اهتمام كبير من قبل سعادة وزير الاشغال والبلديات المهندس عصام بن عبدالله خلف ووكيل البلديات الدكتور نبيل بتطوير الاسواق والحفاظ على مصالح التجار. ونحن نعمل وفق هذه الرؤية " .



من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي إن المجلس أولى مسألة تطوير سوقي جدحفص وسترة أهمية بالغة، وقد تم تدارس تطويرهما في اللجان المختصة.

وأضاف " تمت زيارة سوقي جدحفص وسترة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بحضور الجهات المختصة حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير السوقين في أسرع وقت ممكن لتخدم المناطق المحيطة بهما".

وعطفا على موضوع الباعة البحرينيين في سوق جدحفص، أكد الخزاعي أن المجلس سبق له أن أوضح بأن الباعة البحرينيين سيتم دعم كل الباعة البحرينيين المسجلين رسميا في السوق والغير مسجلين ليتعامل سواسية من ضمن تطوير منطقة السوق الحالية، وقد أوضحت الأمانة للباعة وجود مخالفات لابد أن يتم التعامل معها من أجل تطوير السوق".

وأضاف" وضع السوق الحالي غير منظم، وهناك خطورة على المرتادين والباعة أنفسهم، وقد تقدم بعض الأهالي بشكاوى بسبب سوء التنظيم والازدحام المروري في المنطقة، وهذا التطوير يأتي من أجل مصلحة الجميع".

وتابع الخزاعي" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتسبب في قطع أرزاق البحرينيين، والمجلس وجد من أجلهم ولكن لابد أن يتعاون الجميع من أجل تطوير السوق بالصورة الأنسب للجميع".

ونوه " سبق أن لجأ كثير من الباعة البحرينيين للمجلس من أجل تسجيل أسمائهم ضمن التطوير الجديد وقد تواصل المجلس من الأمانة من أجل ترتيب أوضاعهم".

وأشاد الخُزاعي بتعاون تجار سوق جدحفص كما أشاد بدور أمانة العاصمة ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في العمل على تطوير هذا السوق التراثي الذي يشكل أهمية للبحرينيين .



من جهته قال تاجر الاسماك في سوق جدحفص السيد هادي الموسوي ان استجابة "البلديات" الى مطالب التجار جاءت سريعة مشيرا الى استعداد كافة التجار للتعاون مع امانة العاصمة من اجل مصلحة الجميع بالذات فيما يتعلق بالالتزام بالانظمة والقوانين والتشريعات المنظمة لاعمال السوق .

وأضاف " نعول كثيرا على وزارة "البلديات" في تطويرها وصيانتها لسوق جدحفص ، ونرى ان الخطوات التي بدأت بالفعل (اليوم) متمثلة في صيانة المرافق الصحية وإصلاح التمديدات الكهربائية والمراوح اول خطوات تطوير السوق " .

وتقدم الموسوي بالشكر الجزيل على مبادرات "البلديات" مؤكدا على أهمية اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين تجار السوق وأمانة العاصمة لمتابعة مواضيع السوق وتذليل أية عقبات مستقبلية .

كما اكد على أهمية تقسيم السوق الى مساحات توزع على اصحاب الفرشات لما لهذه الخطوة من أهمية كبيرة من شأنها التغلب على كثير من المشاكل الواقعة حاليا بين التجار أنفسهم في تقاسم مساحات السوق .

واضاف " نؤكد على أهمية التزام الجميع بالانظمة والقوانين وسنعمل مع البلدية من اجل تطوير هذا السوق وأدعو الجميع من اخواني التجار للتجاوب الإيجابي مع مبادرات البلدية " مشيرا الى وجود اجواء إيجابية تعم التجار بعد الخطوات التي اتخذتها البلدية والاجتماع الاول الذي عقد مع ممثليهم .

الى ذلك قال تاجر الخضروات في سوق جدحفص موسى الجد ان اجتماع التجار مع وكيل البلديات يوم أمس كان مثمرا وايجابيا مشيدا بمستوى التعاون بين امانة العاصمة وتجار السوق واهمية اللجنة التي تم تشكيلها من اجل متابعة اعمال الصيانة والتطوير .

واضاف " نحن كتجار في سوق جدحفص لدينا بعض المطالَب وقد تم عرضها في اللجنة بحضور مدير عام امانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان وبحضور وكيل الوزارة الدكتور نبيل ابو الفتح ووجدنا استجابة كاملة وتفهما بالغا من قبلهم " .

واضاف " بالفعل وجدنا اليوم اولى خطوات الصيانة والاستجابة للاجتماع الإيجابي ، ونأمل استكمال هذه الاعمال وكلنا ثقة بجدية العمل والتطوير الذي يَصْب في مصلحة الجميع "

وأردف " نتقدم بالشكر الجزيل الى الجهات الرسمية والأهلية لاهتمامها بمصالح الناس وتطوير الاسواق كما نتقدم بالشكر الجزيل الى المسؤولين بأمانة العاصمة والبلديات وسنعمل معهم من اجل تطوير السوق بما يعود بالمصلحة العامة " .



ع.ر/ع ذ



بنا 1623 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/12 - 29 : 07 PM