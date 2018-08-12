قوات التحالف العربي تنفذ عملية نوعية لحسم "معركة الدريهمي" بمحافظة الحديدة الحديدة في 12 أغسطس/ بنا / نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة اليمنية المشتركة عملية نوعية مباغتة في مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة نجحت خلالها في السيطرة على الكثير من المواقع الاستراتيجية في محيط مركز المديرية وقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية ومحاصرة عناصرها المنهارة .



وذكرت وكالة انباء الامارات أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تكبدت خلال المواجهات خسائر فادحة في العتاد والأرواح ومصرع قياديين ميدانيين ممن يديرون المعارك في صفوف الميليشيات وسط هروب عناصرها من المواجهات تاركين خلفهم عتادهم و قتلاهم و أسلحتهم .



وتمكنت قوات التحالف العربي والمقاومة المشتركة من اختراق الصفوف الأمامية لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي ما يسهم في تقدم القوات باتجاه مديريتي بيت الفقيه و المنصورية لطرد ما تبقى من عناصر الحوثيين .



كما دفعت قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية كبيرة معززة بتسليح متكامل بالساحل الغربي لليمن لحسم معركة الدريهمي بمحافظة الحديدة و تحرير ما تبقى من مركز المديرية من قبضة ميليشيات الحوثي بما يفتح الطريق نحو مديريتي بيت الفقيه و المنصورية وطرد مسلحي الحوثي .



تأتي عملية تحرير مركز مديرية الدريهمي في إطار تكتيك عسكري يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين و البنية التحتية بما يضمن تحرير كامل المديرية و مركزها دون خسائر في صفوف المدنيين الذين تتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في ساحات القتال.



كما تم الدفع بآلاف المقاتلين المدربين التابعين لقوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومين بأسلحة نوعية و تعزيزات عسكرية متطورة بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتأمين المناطق المحررة في محافظة الحديدة و السيطرة على ما تبقى من مناطق الساحل الغربي.







س.ي/ع ذ



بنا 1554 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/12 - 02 : 07 PM