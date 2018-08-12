رئيس البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الأردن في حربه على الارهاب القاهرة في 12 أغسطس/ بنا / أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم الأحد تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات في حربها على الإرهاب.



وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الهجوم الإرهابي الجبان الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردني في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، والمداهمة لموقع الخلية المتورطة فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، لن يثني الشعب الأردني الشقيق وقواته الأمنية عن مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على التنظيمات المتطرفة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية .



وأشاد رئيس البرلمان العربي بالمهنية العالية لقوات الأمن الأردنية في سرعة التعامل مع الخلية الإرهابية المتورطة في التفجير، مثمناً عالياً ما تبذله الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية من جهود للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة في إطار ما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار وتنمية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وبرلماناً وحكومةً وشعباً ولأسر شهداء هذا الحادث الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



ع.ر/س.ي/ع ذ



بنا 1553 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/12 - 58 : 06 PM