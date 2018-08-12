وزير الخارجية الكويتي يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الكويت في 12 اغسطس / بنا / استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ .



وتم خلال اللقاء حسب بيان وزارة الخارجية ونقلته وكالة الانباء الكويتية استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ومشاريعها الإنسانية لمساعدة المهاجرين والمنكوبين في بؤر الأزمات خاصة في منطقة الشرق الأوسط.



وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بعلاقة التعاون الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للهجرة مؤكدا حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق الأهداف الانسانية النبيلة التي تضطلع بها.



وأعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن الامتنان للدور الذي تقوم به الكويت وبإسهاماتها المشهودة في مجال العمل الإنساني حول العالم ومساندتها للمشاريع والبرامج التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية.





س.ي/ع ذ



بنا 1551 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/12 - 37 : 09 PM