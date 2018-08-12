رئيس "مركز الملك حمد العالمي للتعايش" يستنكر محاولة تفجير كنيسة السيدة العذراء في مصر المنامة في 12 أغسطس/ بنا / استنكر رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة محاولة تفجير كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، بالقليوبية في مصر منددا بكل الممارسات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء في الأماكن المقدسة ودور العبادة في العالم.



وقال في بيان أصدره المركز " إننا نرى ما حدث خصوصا، وجل محاولات الجماعات الإرهابية عموما، عبر القيام بقتل وذبح وازهاق أرواح الأبرياء من الآمنين الذين يعيشون بيننا ومعنا، نراه عملاً مبتوراً معاقاً وإجراماً بحق القيم الإنسانية التي شرعتها كافة الأديان والمذاهب، وجهلا متعمدا بمبادئ التعايش والتسامح، ولا يمت بصلة لأي فكر أو سلوك حضاري سوي".



وبين ان "الله سبحانه تعالى كرمنا كبشر لنتعايش باحترام الاخر والحفاظ على ارواحنا وارواح الغير ولا يوجد دين او مذهب يسمح بقتل اخواننا في البشرية. والاسوأ ان يحول هؤلاء المجرمون الارهابيون دور العبادة الى مستنقعات دم، وأن العالم بأجمعه يجب ان يتكاتف لمحاربة هذا الاجرام."



وقال رئيس المركز "اننا في البحرين نلتف حول "إعلان مملكة البحرين" الذي يترجم فلسفة ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في التسامح والتعايش والسلام، ونعمل جاهدين كشعب واحد لنشر مبادئ الإعلان في العالم"، داعيا كافة أطياف المجتمع الإنساني للاحتماء تحت راية الإنسانية التي تكفل للجميع حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والاعتبار بأسس وحدة المصير المشترك لكافة الأمم والشعوب على هذا الكوكب، بما يضمن البقاء والامن والاستقرار الإنساني.



ع.ر/س.ي/ع ذ



بنا 1456 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/12 - 05 : 06 PM