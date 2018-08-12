مقتل 39 مدنيا في انفجار مستودع للأسلحة في محافظة ادلب السورية ادلب/سوريا في 12 اغسطس/ بنا / قتل 39 مدنيا بينهم 12 طفلا اليوم الاحد في انفجار مستودع أسلحة في بلدة سرمدا قرب الحدود التركية في محافظة إدلب السورية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأسفر الانفجار عن إنهيار مبنيين بشكل كامل فيما تعمل فرق الإغاثة على رفع الأنقاض ومن المرجح ارتفاع حصيلة الضحايا لوجود عشرات المفقودين موضحا المرصد أن المستودع يقع في أحد المباني السكنية في البلدة ولا تزال أسباب انفجاره غير واضحة حتى الآن.



وأوضح المرصد أن غالبية القتلى من عائلات مقاتلين في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) نزحوا من محافظة حمص .



س.ي/ع ذ



بنا 1455 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/12 - 03 : 06 PM