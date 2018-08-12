وزير العدل المصري يستقبل سفير البحرين لدى القاهرة القاهرة في 12 أغسطس/ بنا / استقبل المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، في مقر الوزارة سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية.



وأكد سعادة السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، على عمق ومتانة علاقات الشراكة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتستند إلى مبادئ الأخوة والترابط والتضامن الوثيق، وأهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لما فيه الخير والمنفعة المشتركة، ومواجهة التحديات القائمة.



واستعرض سفير مملكة البحرين بالقاهرة أبرز الإنجازات والمكتسبات الرائدة وغير المسبوقة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقيادة جلالته الحكيمة للنهج الإصلاحي الشامل للتحديث والتقدم، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، والعدالة، واستقلال ونزاهة القضاء، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة والمبادرات المتميزة من أجل التطوير المستمر للبناء المؤسسي للسلطة القضائية، وتأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية.



وأوضح أن العدالة تشكل أحد مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لضمان حصول الجميع على ثمار التنمية، وحماية الحقوق، وجذب الاستثمارات، خاصة أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفعالية النظام القضائي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المنظومة القضائية في مملكة البحرين حققت مراكز متقدمة ومشرفة في تقرير التنافسية العالمي 2017- 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، بما يجسد بوضوح الرعاية الكبيرة والدائمة للقيادة تجاه السلطة القضائية، كركيزة رئيسية في مسيرة النهضة المباركة والتنمية المستدامة، وتعزيز منظومة العدالة والقانون، وكذلك نجاح الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، لإرساء الحقوق والحريات بمقتضى الدستور والقانون لجميع فئات المجتمع.



وأكد السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، حرص مملكة البحرين على دعم التعاون القضائي مع جمهورية مصر العربية في ظل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، معربًا عن ارتياحه للتعاون البناء بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية، ومثمنًا الدور المشهود للأشقاء في مصر، وبصماتهم التأسيسية لصرحي التعليم والقضاء في المملكة، داعيًا إلى أهمية العمل معًا، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز قيم الوسطية والتعايش والمبادئ السمحة، ونبذ التطرف ومكافحة التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب.



ومن جانبه، أشاد المستشار حسام عبدالرحيم، بأواصر علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات ولاسيما في المجال القضائي، مثمنًا المواقف الأخوية والإيجابية لمملكة البحرين في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في جمهورية مصر العربية.



وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز وتنمية التعاون في مجال العدل لآفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة بين البلدين الشقيقين.



ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1424 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/12 - 50 : 05 PM