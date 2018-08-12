تحقيق اسرائيلي: مسيّرو طائرات من سلاح الجو هم من قتلوا 4 أطفال على شاطىء غزة عام 2014 تل ابيب في 12 اغسطس/ بنا / خلص تحقيق النيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي تسببت باستشهاد أربعة أطفال من عائلة بكر على شاطئ غزة خلال الحرب على قطاع غزة بالعام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد".



وحسب نتائج التحقيق الذي نشره موقع "Intercept" ونشرت أجزاء منه صحيفة "هآرتس" الاسرائيليين اليوم الأحد فإن أحد الأطفال تم استهدافه بصاروخ واحد وبعد ذلك طلب من مشغلي الطائرات المسيّرة توضيحا لكنهم أطلقوا صاروخا ثانيا قتل 3 أطفال قبل أن يحصلوا على إجابة عن الاستفسار والتوضيح.



وتجدر الإشارة إلى أنه يوم 16 يوليو من العام 2014 وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبزعم وجود حركة لعناصر مسلحة على الشاطئ، استهدفت طائرة مسيّرة سبعة أطفال من عائلة بكر كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ بحر غزة.





س.ي/ع ذ



بنا 1413 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/12 - 20 : 05 PM