سمو ولي العهد يؤكد لدى استقبال سموه لسفير المملكة المتحدة لدى البحرين على الاهتمام والحرص الذي يوليه البلدان في مواصلة تحقيق المنجزات المختلفة المنامة في 12 أغسطس/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تطور على الأصعدة المختلفة، مشيراً سموه إلى حرص البحرين على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بما يتناسب والعلاقات المميزة التي تجمع البلدين الصديقين التي تستند إلى تاريخ كبير وممتد تأسست من خلالها شراكة استراتيجية بين المملكتين على كافة الجوانب.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بسعادة سفير المملكة المتحدة لدى البحرين السيد سايمون مارتن، حيث أشار سموه إلى الاهتمام والحرص الذي يوليه البلدان في مواصلة تحقيق المنجزات المختلفة عبر التعاون المثمر بما يفتح مزيد من الآفاق ويحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.



وخلال اللقاء، تم استعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق كل ما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1407 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/12 - 15 : 05 PM