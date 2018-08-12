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مركز إسناد للعمليات الإنسانية في اليمن يعرب عن حزنه لمقتل طفلتين بمقذوف حوثي
2018/08/12 - 05 : 05 PM
الرياض في 12 أغسطس/بنا/ أعرب مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عن تعاطفه وحزنه العميق لمقتل الطفلتين اللتين سقطتا ضحية للمقذوف الذي أطلقته ميليشيات الحوثي مستهدفا حيّا سكنيا في مدينة مأرب.

وأكد المركز في بيان صدر اليوم أن استهداف الحوثيين للمدنيين والأطفال يعد انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي من قبل الميليشيات.

وشدد البيان على ضرورة العمل على تجنيب المدنيين في جميع المحافظات اليمنية آثار الصراع، داعيا إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

س.ي/ع ذ

بنا 1400 جمت 12/08/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/08/12 - 16 : 05 PM
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