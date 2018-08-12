رئيس اللجنة الطبية ببعثة الحج يدعو اعضاء اللجنة الى بذل قصارى جهدهم لتقديم الخدمات الصحية للبحرينيين مكة المكرمة في 12 أغسطس / بنا / اجتمع رئيس اللجنة الطبية الدكتور إبراهيم فاروق عبيد اليوم بجميع الأعضاء من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم من التخصصات الأخرى بمقر بعثة البحرين للحج بمكة المكرمة اليوم لتأكيد الاستعدادات التامة لافتتاح عيادة اللجنة الطبية للبعثة واستقبال المرضى من الحجاج وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.



وأكد الدكتور عبيد على أعضاء اللجنة الطبية، ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية للحجاج البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين، وأن يكونوا خير سفراء لمملكة البحرين في الديار المقدسة بما يظهر تعاونهم مع الجميع، والعمل كفريق واحد يضمن تقديم خدمات صحية تُساعد الحجاج على أداء مناسك الحج في صحة والعودة إلى مملكة البحرين وهم يتمتعون بالصحة والعافية.



وأشاد عبيد بحماس وجد جميع الأعضاء وعملهم الدؤوب في تجهيز العيادة منذ وصولهم لمقر البعثة، ونقل تحيات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وثقتها بأن الفريق الطبي سيتمكن من خلال العمل كفريق واحد بتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج كما كانت في السنوات الماضية، بل وبصورة أفضل من خلال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لحجاج مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية وبحسب توجيهات سعادة الوزيرة، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، أخذت أقصى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية الحجاج البحرينيين والمقيمين بمملكة البحرين من المخاطر والمضاعفات الصحية.



وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل لتقديم الخدمات الصحية في مختلف مواقع عيادات اللجنة.



وأعرب الدكتور عبيد عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة، على دعمها اللامحدود للجنة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، ومتابعتها الشخصية لمجريات الأمور باللجنة الطبية في الديار المقدسة، مشيداً ببعثة مملكة البحرين للحج بالدعم الذي تلقاه اللجنة من رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان، والذي يُسهم بشكل كبير في إنجاز المهام النبيلة الإنسانية والوطنية المناطة باللجنة في الديار المقدسة.





خ.ب/س.ي



بنا 1345 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/12 - 53 : 04 PM