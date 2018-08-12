الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية الرياض في 12 أغسطس/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، اليوم الأحد، سعادة السيد رضوان جودت سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية.



وقد هنأ الأمين العام سعادة السفير رضوان جودت بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية.



تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وأستراليا و سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ن.ف/ع ذ



بنا 1312 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/12 - 31 : 04 PM