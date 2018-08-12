الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية الرياض في 12 أغسطس/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم سعادة الدكتور فوزي كباره سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية.

تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ن.ف/ع ذ



بنا 1311 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/12 - 30 : 04 PM