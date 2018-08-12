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الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية
2018/08/12 - 22 : 04 PM
الرياض في 12 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم سعادة سيرجي كوزولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الخليجية الروسية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة الى آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.


ن.ف/ع ذ

بنا 1311 جمت 12/08/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/08/12 - 30 : 04 PM
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