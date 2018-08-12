سمو رئيس الوزراء يؤكد أن العلاقات البحرينية التايلندية تمضي قدماً بشكل أكثر تسارعا وقطعت شوطاً كبيراً من التعاون المنامة في 12 أغسطس/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، ترافقه السيدة هاتاي جانوك نائب سفير مملكة تايلند لدى المملكة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في مملكة البحرين.



وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الارتياح لمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مشددا سموه على الاهتمام بتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لتقوية أوجه التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصحي، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على تبادل الخبرات بين البلدين بما يدعم توجهات الحكومة الاقتصادية ومشاريعها التي تستهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية التايلندية تمضي قدماً بشكل أكثر تسارعا وقطعت شوطاً كبيراً من التعاون في ظل رغبة حكومتي البلدين الأكيدة لتطويره وتنميته في المجالات كافة.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط وعلاقات صداقة وطيدة ومصالح مشتركة، مثنياً سموه على الدور الذي تضطلع به الجالية التايلندية واسهاماتها في شتى مجالات التنمية.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس بالدور الذي قامت به السيدة هاتاي جانوك نائب سفير مملكة تايلند طوال فترة توليها لمسؤولية السفارة وما اضطلعت به من اسهام فاعل في دعم أفق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا سموه لها التوفيق والنجاح فيما سيوكل اليها من مهام.



ح ب/ع ذ



بنا 1310 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/12 - 21 : 04 PM