الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع سفير جمهورية اليونان التعاون الثنائي المنامة في 12 أغسطس/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، سعادة السيد ايوانيس تاغيس سفير جمهورية اليونان لدى المملكة العربية السعودية.



وقد هنأ الأمين العام سعادة السفير ايوانيس تاغيس بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية.



وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية اليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ن.ف/خ.س



بنا 1227 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/12 - 40 : 03 PM