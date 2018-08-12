الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجيرات الارهابية في مدينتي الفحيص والسلط بالمملكة الأردنية الهاشمية الرياض في 12 أغسطس / بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجيرات الارهابية التي جرت في مدينتي الفحيص والسلط بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستهدفت دورية أمنية ومبنى سكنيا، مما أدى الى استشهاد عدد من رجال الأمن واصابة آخرين بجروح.



ووصف الأمين العام التفجيرات بأنها جرائم ارهابية بشعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، مشيدا بكفاءة وجاهزية أجهزة الأمن الأردنية التي داهمت مبنى سكنيا في مدينة السلط تحصن فيه أفراد الخلية الارهابية، مما أدى الى القاء القبض على عدد من الارهابيين، بعد أن قام الارهابيون بتفجير المبنى المفخخ بالمتفجرات، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.





خ.ب/خ.س



بنا 1225 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/12 - 39 : 03 PM