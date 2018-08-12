قوات الاحتلال تقتل 37 طفلا فلسطينيا وتتسبب بإعاقة لـ13 آخرين منذ بداية العام رام الله في 12 أغسطس/ بنا / قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إنها وثقت استشهاد 37 طفلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة، إضافة إلى التسبب بإعاقة دائمة لحوالي 13 طفلا آخرين على الأقل منذ بداية العام الجاري.



وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تتعمد الفتك بأطفال فلسطين من خلال استهدافهم بصورة متعمدة ومباشرة، بقصد قتلهم أو التسبب لهم بضرر دائم.



وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بضرورة فتح تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار التي ينفذها جنود الاحتلال بطريقة تتناقض مع المعايير سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين السلميين، خاصة الأطفال، بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات دائمة.



وجددت التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، ويقينهم أن حكومتهم تتعمد عدم إجراء أي مساءلة لهم وغير راغبة في ذلك، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم بحق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.





خ.س



بنا 1217 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/12 - 28 : 03 PM