جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية التونسية المنامة في 12 أغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى 61 لإعلان الجمهورية التونسية.

أعرب فخامة الرئيس التونسي فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. ‎



أ.ا.ش/خ.س/ع ذ



بنا 1108 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/12 - 20 : 02 PM