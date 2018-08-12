بعد نجاح التجربة في مركز مدينة عيسى.. الصحة تبدأ تطبيق تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية أخرى بدءاً من سبتمبر المنامة في 12 أغسطس/ بنا / تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة في مملكة البحرين واهتمامها ومتابعتها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع البحريني، تبدأ وزارة الصحة تطبيق تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية، وهي مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، مركز الشيخ صباح السالم الصحي، مركز الرفاع الشرقي، مركز مدينة حمد الصحي، مركز البديع الصحي ومركز عالي الصحي للعمل لمدة 13 ساعة عمل متواصلة بدءاً من سبتمبر 2018م.

وقالت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية: "تسعى وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين من خلال تطبيق تمديد وقت الدوام الرسمي بالمراكز الصحية بعد نجاح التجربة بمركز مدينة عيسى لتكون ساعات العمل مستمرة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء في 6 مراكز صحية أخرى ، مما يتيح الفرصة للمراجعين لتلقي العلاج والخدمات الصحية دون أن يؤثر ذلك على ارتباطاتهم في الفترتين الصباحية والمسائية ، وسيكون من السهل على الموظف تلقي العلاج في المركز الصحي فور خروجه من العمل بالتوجه الى مركزه".



وأشارت الوكيل المساعد للصحة الأولية إلى أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على المراجعين بتلبية احتياجاتهم واستمرارية علاجهم دون الحاجة للذهاب والعودة للمركز ، بما سيساعد في توفير المواعيد للمرضى حسب الوقت الملائم لهم.



والجدير بالذكر انه بإمكان المراجعين التنسيق المسبق بحجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال على الرقم 80007000 أو عن طريق الحجز الالكتروني بالأنترنت للحضور في الوقت الملائم لظروفهم ولتجنب الانتظار للموعد في حالة الحجز بالحضور الشخصي .



وأكدت الدكتورة "العلوي" أن تطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين مستمر ليصب في صالح المراجعين ويسعى للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين للوصول إلى الرضا من خلال جودة الخدمات الصحية.







ل.ب/خ.س



بنا 1105 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/12 - 31 : 02 PM