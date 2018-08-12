معالي وزير الديوان الملكي يبعث برقية تهنئة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد المنامة في 12 أغسطس /بنا/ بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة حضور سموه حفل تخريج دفعة المرشحين الضباط رقم 173 في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة هذا نصها:



سمو الأخ الكريم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله



الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب

قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، مقرونة بالتهنئة العميقة لسموكم بمناسبة حضوركم حفل تخريج دفعة المرشحين الضباط رقم 173 في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة تلبية للدعوة التي تلقاها سموكم من آمر كلية ساند هيرست حيث التقيتم سموكم بعد الحفل بالمرشح الضابط عبدالله السيد عطية، وقدمتم له التهنئة والتبريك لتفوقه، ونتائجه المشرفة التي تعكس الصورة الحضارية والتنافسية لطموح الشباب البحريني وحصول المرشح ضابط عبدالله على جوائز التفوق المختلفة.



إن ذلك الحضور من قبل سموكم يدل على اهتمامكم بالشباب البحريني والوقوف بجانبهم ودعمهم ليحققوا أطيب النتائج في الحقول المختلفة، فسموكم رمز لطموح الشباب البحريني وإنجازاته.



حفظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين.



خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الديوان الملكي







خ.ب/خ.س



بنا 1102 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/08/12 - 15 : 02 PM