مصرع 12 ارهابيا في مداهمة أمنية شمال سيناء سيناء في 12 أغسطس / بنا / اعلنت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء عن مصرع 12 ارهابيا خلال مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن المحافظة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الأمن داهمت قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد قيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذها وكرا لهم.



وقالت الوكالة إن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، مضيفة أن القوات ردت بإطلاق النار وعثرت في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين.







خ.س



بنا 1058 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/12 - 12 : 02 PM