سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بنقل مدير في وزارة الداخلية المنامة في 12 أغسطس / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم (27) لسنة 2018 بنقل مدير في وزارة الداخلية.



ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ينقل السيد صلاح محمد شهاب مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية ليكون مديراً لإدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.



وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1045 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/08/12 - 53 : 01 PM