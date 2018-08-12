مدينة الحجاج في السيح تبدأ استقبال حجاج دول مجلس التعاون سيح في 12 أغسطس / بنا / بدأت مدينة الحجاج بمدينة السيح فجر اليوم في استقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وتضم المدينة عدداً من فروع الإدارات الخدمية في بلدية الخرج التي تقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن كما جهزت بمركز صحي متكامل وطاقم طبي.



كما أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مخيماً دعوياً لخدمة حجاج بيت الله الحرام يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج وإرشاد الحجاج والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.





خ.س



بنا 1037 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/12 - 52 : 01 PM