95 % من الطلبة الخريجين تسلموا إفادة التخرج بجامعة البحرين المنامة في 12 أغسطس/ بنا / قال مدير دائرة التسجيل والإرشاد الأكاديمي بعمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين نبيل عبدالله البلوشي إنَّ 95% من الطلبة الخريجين خلال العام الجامعي الحالي 2017/2018 تسلموا إفادات إنهاء متطلبات التخرج في الجامعة.

وأوضح البلوشي أن دائرة التسجيل والإرشاد الأكاديمي في العمادة أعدت قائمة الطلبة المتوقع تخرجهم، ودققت بياناتهم للتأكد من استكمالهم للمتطلبات الأكاديمية، وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم.



وقال: "من اللازم على الطلبة الخريجين أن يستكملوا استمارة إخلاء الطرف، وأن يسلموها لدائرة التسجيل والإرشاد الأكاديمي ليتسلموا كشوف الدرجات وإفادة إنهاء متطلبات التخرج في الموعد المحدد لكل كلية"، لافتاً إلى أن "الدائرة كانت قد أرسلت رسائل بريدية وأخرى نصية للطلبة الذين ملؤا استمارة توقع التخرج لإبلاغهم بمواعيد تسلم الإفادات وكشوف الدرجات؛ على أن يقوموا قبل ذلك بملء استمارة إخلاء الطرف".



وذكر أن الدائرة سلمت الإفادات لنحو 1020 طالباً وطالبة من الخريجين بعد تمديد فترة التسليم. وفي السياق نفسه، أفاد البلوشي بأن الجامعة تطور استمارة إلكترونية لتوقع التخرج، وأخرى لإخلاء الطرف تسهيلاً على الطلبة، مرجحاً اعتماد الاستمارتين الإلكترونيتين خلال الفصل الدراسي المقبل.



ن.ف/خ.س



بنا 1009 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/12 - 23 : 01 PM