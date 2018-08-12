مركز "دراسات" يوقع مذكرة تعاون بحثي مع جامعة البحرين المنامة في 12 أغسطس/ بنا / في إطار التنسيق البناء والمثمر، بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وجامعة البحرين، جرى اليوم، التوقيع على مذكرة تعاون بين الجانبين فيما يخص التعاون المشترك، في مجالات تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات النوعية، ودعم وتشجيع فرص التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات ذات الصلة.

وقع المذكرة من جانب مركز "دراسات" رئيس مجلس الأمناء، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومن جانب جامعة البحرين، الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، وذلك في مقر الجامعة.



وبهذه المناسبة، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون القائم مع جامعة البحرين، باعتبارها أحد صروح العلم والمعرفة، مبينا أن هناك العديد من الغايات المشتركة التي تجمع مركز "دراسات" مع هذه المؤسسة الوطنية الرائدة.



وأفاد رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" بأن التعاون مع جامعة البحرين متواصل وحيوي، لكننا نطمح إلى توطيد شراكتنا الوثيقة من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسستين في مختلف مجالات البحث العلمي وتطبيقاتها على أرض الواقع، وبما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية لأداء رسالتهما وفق الأهداف المرسومة.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، باعتباره عماد التنمية وركيزة المستقبل، كما يأتي في مقدمة أولويات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو والابتكار، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة، استناداً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.



وأكد رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" على أهمية فتح مجالات جديدة وواعدة للتعاون المؤسسي، تكون بمثابة جسر للتواصل الفكري والبحثي، مؤكداً على ريادة مملكة البحرين في مجالات التعليم والتدريب، في ظل الجهود المتواصلة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي.



وشدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على أهمية زيادة تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية، لخدمة مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن مركز "دراسات" يتطلع إلى مزيد من المبادرات المشتركة لبناء القدرات، وإنتاج الدراسات والبحوث المتكاملة والاستشارات النوعية، وإجراء استطلاعات الرأي، بما يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة، وتعزيز دوره في الشراكة المجتمعية.



من جانبه، أبدى الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، سعادته بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" كأحد أبرز المراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط، ومن الأهمية تحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح رئيس جامعة البحرين، أنه بموجب مذكرة التعاون، سوف يسعى الجانبان إلى بناء قدرات الكوادر والمنتسبين، وتعزيز اكتسابهم للخبرات من خلال القيام بالأبحاث العلمية المشتركة التي من شأنها الإسهام في خدمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار الدكتور رياض حمزة، إلى حرص جامعة البحرين على تزويد خريجيها بالمخرجات البحثية الحديثة، وتنويع وتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المختصة لدعم برامجها العلمية والأكاديمية.





ن.ف/خ.س



بنا 1008 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/12 - 17 : 01 PM