الشيخة جواهر آل خليفة تؤكد دعم الملتقيات العربية ذات الأهداف الإبداعية المبتكرة لما فيه صالح الشباب العربي المنامة في 12 أغسطس / بنا / أكدت الشيخة جواهر بنت خليفه آل خليفه الرئيس الفخري للملتقى العربي الثالث لرواد الأعمال أن دعم الملتقيات العربية ذات الرؤى والأهداف الإبداعية المبتكرة لما فيه صالح الوطن العربي والشباب العربي وتعزيز السياحة العربية هو واجب ومسؤولية اجتماعية علينا جميعاً دعم هذه الملتقيات والمؤتمرات الهادفة والتي تحمل في طياتها أهدافا واسعه شاملة لصالح المواطن العربي والشاب العربي.

جاء ذلك بمناسبة الاستعداد لانطلاق الملتقى العربي الثالث لرواد الأعمال تحت شعار "الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال" في ٤ سبتمبر، في مدينة صلالة العمانية.



وقد اصبح للملتقى في نسخته الثالثة هوية مميزة في عالم التقنية الواسع والممتد، واصبحت الاستفادة منه في الجانب الاقتصادي ضرورة ملحة على القطاعين الحكومي والخاص الخوض به لمواكبة هذا التسارع الكبير والمتنامي في عالم التجارة والاقتصاد والصيرفة والترويج والتسويق والصادرات وغيرها من المحاور والجوانب ذات الاهتمام، هذا بالإضافة إلى الواجب تجاه دعم الإبداعات والابتكارات الشبابية من خلال مشاريعهم وابتكاراتهم حيث يعمل الملتقى على استضافة الجهات المعنية في الوطن العربي وإظهار واشهار عدد من المبتكرين العرب عبر عرض التجارب الناجحة أو عرض هذه الإبداعات في المعرض التقني المصاحب.



وأكدت الشيخة جواهر آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن دور المسؤولية الاجتماعية مهم جداً تجاه الشباب من خلال توفير الخبرات العلمية التي يزخر بها عالمنا العربي للاستفادة منهم في تعزيز تنمية الشباب وتدريبهم ورفع قدراتهم وجعلهم قادرين على المساهمة في تنمية أوطانهم وهو سمة مميزة للملتقى العربي الثالث لرواد الأعمال.



وعبرت الشيخة جواهر عن فخرها واعتزازها بتواجد أمثلة شبابية مميزة تهتم بدعم الشباب وإعطائهم الدور البارز بهدف التطوير والتنمية من بينهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي دأب دائماً على دعم الشباب وتوفير السبل المناسبة لتطوير مهاراتهم، بالإضافة الى دور حكومة مملكة البحرين الموقرة في رعاية الشباب ومواهبهم وتوفير الحاضنات المناسبة لهم من خلال وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال من الفئة الشابة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0950 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/12 - 35 : 01 PM