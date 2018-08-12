بلدية "الجنوبية" تنظم حملة "سواحلنا" للنظافة بالتعاون مع "الثروة السمكية" المنامة في 12 أغسطس / بنا / قامت بلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع إدارة الثروة السمكية وشركة أوربايسر للنظافة، بتنظيم حملة بعنوان "سواحلنا" لتنظيف السواحل العامة، بحضور ومشاركة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.

وفي أثناء الحملة التي بدأت من مرفأ بندر الدار، تمت إزالة الكثير من المخلفات على أطراف الساحل والتي تهدد سلامة مرتادي البحر والأحياء البحرية.



وشارك في الحملة كل من جمعية سترة للصيادين وجمعية "كلين أب بحرين" وجمعية الصيادين المحترفين وعدد من المتطوعين والأخصائيين والمفتشين في البلدية وعمال شركة النظافة، حيث تم توزيع المعدات والقفازات الواقية على المشاركين، واستخدمت الوسائل الحديثة في أعمال التنظيف من خلال شفط المخلفات وسحبها إلى خارج البحر.



وقد أثنت البلدية على دور إدارة الثروة السمكية في دعم حملتها، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نجاحها، حيث يبرز التعاون بين الجهات الحكومية في الحملات التي تخدم المجتمع وترفع من مستوى إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه والبيئة المحيطة به، والتي يجب أن تتضافر مختلف الجهود من أجل الحفاظ عليها نظيفة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة، باعتبارها ثروة وطنية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0924 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/12 - 37 : 12 PM