معهد البحرين للتدريب يختتم فعاليات المعسكر الصيفي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 12 أغسطس / بنا / اختتم معهد البحريـن للتدريب فعاليات المعسكر الصيفي الذي نفذه المعهد بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة بمقر المعهد بمدينة عيسى، بمشاركة حوالي 300 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، حيث تضمنت الفعاليات ورشاً ودورات تدريبية في مختلف المجالات.

واشتمل اليوم الأخير على ورشة "التحفيز الذاتي"، هدفت إلى تدريب المشاركين على كيفية استثمار القدرات والامكانيات التي يمتلكونها، وتعريفهم بأساليب تطوير الذات من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم.



ويعد هذا المعسكر الصيفي الخامس الذي تتعاون فيه الأكاديمية الملكية للشرطة مع معهد البحرين للتدريب، حيث يأتي ضمن سعي المعهد لتوطيد الشراكة مع مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه كمؤسسة تدريبية وطنية، كما يؤكد هذا التعاون على جاهزية المعهد وما يتمتع به من إمكانيات وكوادر تدريبية متنوعة ذات كفاءة عالية تساهم في خدمة وتدريب منتسبي مؤسسات سوق العمل، علماً بأن معهد البحرين للتدريب يقدم العديد من البرامج التدريبية القصيرة، بالإضافة إلى برامج الدبلوما، علاوة على الدورات التدريبية الاحترافية.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0922 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/12 - 36 : 12 PM