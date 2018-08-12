الأردن: قوات الأمن انتشلت جثث 3 ارهابيين وضبطت أسلحة آلية من موقع المداهمة عمان في 12 أغسطس/ بنا / قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات إنّ عمليّات البحث والتفتيش للموقع الذي تجمع به الارهابيون في مدينة السلط أسفرت عن انتشال ثلاث جثث لإرهابيين.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن الناطقة باسم الحكومة غنيمات أنّه تمّ ضبط أسلحة اتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين، ولا تزال العملية مستمرّة، مبينة أنّ العمليّة الأمنيّة في مدينة السلط دخلت مرحلة ثانية بتخطيط عالي الحرفيّة، وبخطوات مدروسة للسيطرة على الموقع والتأكد من عدم وجود مدنيين مهدّدين من جانب المشتبه بهم.

وكانت غنيمات اكدت في وقت سابق ارتفاع عدد شهداء في صفوق رجال الأمن عملية المداهمة في السلط الى ثلاثة شهداء.







و.ش/خ.س



بنا 0837 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/12 - 43 : 11 AM