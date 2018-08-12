أكثر من 1.3 مليون حاج وصلوا السعودية بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي جدة في 12 أغسطس/ بنا / بلغ عدد الحجاج القادمين الى السعودية لأداء المناسك من خارج المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس السبت 1.302.192 حاجاً.

واظهرت إحصائية صادرة عن المديرية العامة للجوازات ان الزيادة في عدد الحجاج القادمين بلغت 69.192 حاجاً، لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6% تقريبا، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.219.725 حاجاً، وعن طريق البر 67.799 حاجاً، وعبر البحر 14.668 حاجاً.



و.ش/خ.س



بنا 0836 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/12 - 42 : 11 AM