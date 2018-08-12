اصابة 10 اشخاص جراء حادث اطلاق نار في مدينة مانشستر لندن في 12 أغسطس/ بنا / اصيب نحو عشرة اشخاص اليوم الاحد جراء حادث اطلاق نار في مدينة مانشستر .

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية للأنباء أنه تم استدعاء الشرطة إلى منطقة "موس سايد" بالمدينة حيث وجدت عددا من الجرحى.



وقالت الشرطة إن إصابات الضحايا تتراوح بين طفيفة وكبيرة، ولكن معظمها لا يبدو خطيرا بدرجة تهدد الحياة.

وقال مفتش المباحث للصحفيين ديبي دولي :"يحاول رجال الشرطة تحديد موقع الحادث بدقة ، ومن المسؤول عن مثل هذا الهجوم الخطير".



وكان عدد من الأشخاص متواجدين في المنطقة عقب ختام "كرنفال الكاريبي" قبل ساعات من الحادث.



و.ش/خ.س



بنا 0717 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/12 - 24 : 11 AM