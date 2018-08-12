خلال الزيارة التفقدية لمستشفى الطب النفسي..الصالح توجه بتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المستشفى المنامة في 12 أغسطس / بنا / أكدت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع مرضى الأمراض النفسية والمترددين على مستشفى الطب النفسي، مبينة أن تحقيق الصحة النفسية أصبح أحد المقومات الأساسية لتعزيز مفهوم الصحة والتي تعد مطلبا أساسيا لكل أفراد المجتمع من أجل تعزيز جودة الحياة في مملكة البحرين، وما دعت له منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع جوانب الصحة، والسعي للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة التفقدية إلى مستشفى الطب النفسي، والاجتماع بمجلس إدارة المستشفى مؤخراً، وذلك ضمن زياراتها للمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق وزارة الصحة من أجل تطوير العمل في هذه القطاعات، وتفقد المرافق المختلفة بالصحة التي تهم المواطنين وللتعرف على احتياجاتهم الحقيقية مباشرة ومتابعة سير العمل، وخصوصاً ما يهم صحة المرضى التي تعد من أولويات وزارة الصحة التي تضع الكفاءة وصحة المريض على رأس أولوياتها.



وخلال الاجتماع، تقدمت الصالح لجميع الموظفين بالشكر الجزيل على الجهود التي يقومون بها من خدمات نبيلة للمرضى النفسيين الذين يحتاجون للرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الموقرة ماضية في تطوير وتحسين الرعاية النفسية وتعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تطوير القطاع الصحي عموماً، والخدمات النفسية بشكل خاص لما لها من مردود إيجابي على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.



كما بينت بأنه على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع والكوادر العاملة فيه، إلا أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتطويره مثل إصدار القوانين الجديدة وتشكيل لجان على مستوى رفيع تضم جهات حكومية ذات العلاقة بالخدمات النفسية. وأشارت إلى أن الوزارة ستكون في مرحلة انتقالية خلال الفترة المقبلة مع مشروع الضمان الصحي، والذي سيشمل تطوير عدد من ملامح النظام الصحي ومن ضمنها الطب النفسي.



إلى ذلك تم عرض شرح مفصل من المسؤولين عن مستشفى الطب النفسي والخدمات التي يقدمها للمرضى، كما بينوا أن المستشفى يستقبل عدداً كبيراً من زيارات المرضى للخدمات بالطب النفسي والتي تقدر بـ 56 ألف زيارة في عام 2017، بالإضافة إلى 2600 زيارة في المراكز الصحية الأولية التي افتتحت حديثاً وكذلك حوالي 12 ألف زيارة منزلية من قسم العلاج في المجتمع، يدار من خلال 420 كادرا صحيا متخصصا ومؤهلا.



ومن جانب آخر تفقدت وزيرة الصحة عدداً من الأقسام بالمستشفى وسير العمل والتقت بعدد من العاملين في مختلف مواقع العمل، واستمعت لملاحظاتهم واحتياجات المستشفى التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.



وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة الصحة جميع العاملين في مستشفى الطب النفسي إلى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات، ومشاركة الوزارة في خططها التطورية من خلال الاقتراحات وعرض نماذج متقدمة في هذا المجال وتجارب الدول المتقدمة، وتوفير كافة المستلزمات للنهوض بالصحة النفسية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0618 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/12 - 28 : 09 AM