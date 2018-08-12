"خليّة أزمة" رسميّة تتابع مستجدّات الاحداث بالسلط عمان في 12 أغسطس/ بنا / تتابع "خليّة أزمة" رسميّة ، المستجدّات، وتطوّرات العمليّة الأمنيّة في مدينة السلط الاردنية، كما نقلت وكالة الانباء الاردنية.

ونفذت الأجهزة الأمنيّة، في مدينة السلط مساء امس، مداهمة في موقع خليّة إرهابيّة بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابيّة حسب تصريحات الناطقة الرسمية باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات .

وقالت غنيمات "رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم وبادروا الى إطلاق نار كثيف تجاه القوّة الأمنيّة المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي يتحصّنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، مّا أدّى إلى انهيار أجزاء منه خلال عمليّة المداهمة، ونجم عن الاشتباك استشهاد أحد أفراد القوّة الأمنيّة، وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين".

وأوضحت أنّ القوّة الأمنيّة تمكّنت خلال هذه العملية من إلقاء القبض على خمسة من أعضاء الخليّة الارهابية.





خ.س



بنا 0558 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/12 - 01 : 09 AM