مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 12 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاحد بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد: البحرين اولت اهتماما كبيرا بالشباب.

/وزير العمل: اكثر من مليار دولار اعانات نقدية للمواطنين.

/تجار سوق جد حفص يوفقون اوضاعهم اليوم.

اليوم غرة ذي الحجة والعيد 21 اغسطس.

/طيران الخليج: 90 رحلة لنقل الحجاج.

/الرئيس التنفيذي لعلوم الفضاء: مستند عطاء القمر الصناعي البحريني جاهز.

/الاسكان: اكثر من 3 آلاف مواطن استفادوا من برنامج مزايا.

/بلدية المحرق تزيل مخالفات المحلات التجارية وساحل المحرق.

/اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية تباشر عملها في الأراضي المقدسة.

/«الصحة المدرسية» تحتفل بختام برنامج الصحة النفسية الطلابية.

/جامعة البحرين تطرح ماجستير «صحة البالغين» العام الدراسي القادم.

/تقرير أمريكي يدعو أوروبا إلى عزل إيران دبلوماسيا.

/احباط تفجير انتحاري استهدف كنيسة في القاهرة.

/انهيار مبنى فخخه ارهابيون بالأردن.

/الحوثيون يستغلون الاطفال بالحرب "احياء وامواتا".

/ثلاثة صينيين بين ستة جرحى في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان.

/وزير خارجية كندا السابق يدعو ترودو إلى زيارة الرياض فورا لاحتواء الأزمة.

/السعودية تدين هجوم الفحيص في عمان.

/اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها.

/خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين.





و.ش



بنا 0448 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/12 - 09 : 08 AM