مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/12 - 09 : 08 AM
المنامة في 12 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاحد بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد: البحرين اولت اهتماما كبيرا بالشباب.
/وزير العمل: اكثر من مليار دولار اعانات نقدية للمواطنين.
/تجار سوق جد حفص يوفقون اوضاعهم اليوم.
اليوم غرة ذي الحجة والعيد 21 اغسطس.
/طيران الخليج: 90 رحلة لنقل الحجاج.
/الرئيس التنفيذي لعلوم الفضاء: مستند عطاء القمر الصناعي البحريني جاهز.
/الاسكان: اكثر من 3 آلاف مواطن استفادوا من برنامج مزايا.
/بلدية المحرق تزيل مخالفات المحلات التجارية وساحل المحرق.
/اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية تباشر عملها في الأراضي المقدسة.
/«الصحة المدرسية» تحتفل بختام برنامج الصحة النفسية الطلابية.
/جامعة البحرين تطرح ماجستير «صحة البالغين» العام الدراسي القادم.
/تقرير أمريكي يدعو أوروبا إلى عزل إيران دبلوماسيا.
/احباط تفجير انتحاري استهدف كنيسة في القاهرة.
/انهيار مبنى فخخه ارهابيون بالأردن.
/الحوثيون يستغلون الاطفال بالحرب "احياء وامواتا".
/ثلاثة صينيين بين ستة جرحى في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان.
/وزير خارجية كندا السابق يدعو ترودو إلى زيارة الرياض فورا لاحتواء الأزمة.
/السعودية تدين هجوم الفحيص في عمان.
/اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها.
/خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين.
و.ش
بنا 0448 جمت 12/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/12 - 09 : 08 AM