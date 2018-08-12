الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة وحسن بوجه عام خلال الليل المنامة في 12 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، و تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن ثلاثة إلى ستة أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 20%.



ن.ع/و.ش



بنا 0432 جمت 12/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/12 - 07 : 08 AM