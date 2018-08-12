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الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة وحسن بوجه عام خلال الليل
2018/08/12 - 07 : 08 AM
المنامة في 12 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، و تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن ثلاثة إلى ستة أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 20%.

ن.ع/و.ش

بنا 0432 جمت 12/08/2018


عدد القراءات : 30         اخر تحديث : 2018/08/12 - 07 : 08 AM
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