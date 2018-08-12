اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية تباشر عملها في الأراضي المقدسة المنامة في 11 اغسطس / بنا/ أكد العميد ماهر بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ عضو اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس اللجنة الأمنية "أن اللجنة باشرت عملها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة والوقوف على الاستعدادات والإجراءات وذلك لضمان سلامة حجاج المملكة".



وأوضح أن "اللجنة الأمنية شُكلت بناءاً على توجيهات معالي وزير الداخلية للاهتمام بشئون حجاج المملكة خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة ، وتعمل اللجنة على ضمان السلامة الخاصة بالحجاج بالإضافة إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات التي تضمن تأديتهم مناسك الحج ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة".



من جانبه أكد النقيب أحمد علي محمد رئيس اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية "أن اللجنة باشرت إجراءاتها بفحص مقرات سكن حجاج المملكة، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل السلامة فيها مثل أجهزة الإنذار المبكر للحريق وطفايات الحريق، بالإضافة إلى سلامة مداخل ومخارج المباني وتوافر مخارج الطوارئ، كما قامت اللجنة بتوزيع المطويات الإرشادية والتي تشتمل على إرشادات السلامة العامة وأهم الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بالأراضي المقدسة، بالإضافة إلى استلام الاستمارات الخاصة بمركبات المشرفين والخدمات وذلك للتنسيق مع الجهات الأمنية السعودية لإصدار التراخيص اللازمة لدخول المشاعر المقدسة".





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1932 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/11 - 39 : 10 PM