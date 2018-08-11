المملكة العربية السعودية تعلن أن يوم غد الاحد هو غرة شهر ذي الحجة الرياض في 11 أغسطس/ بنا / أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غد الأحد هو غرة شهر ذي الحجة وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس آب 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان صادر للمحكمة العليا بالرياض مايلي : " عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، ليلة الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى – متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ مساء هذا اليوم السبت، بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون يوم غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس 2018م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ ، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس آب 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه".







ع ذ



بنا 1727 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/11 - 33 : 08 PM