أكثر من نصف مقاطعات ولاية كيرالا تعلن حالة التأهب بعد مقتل 34 بسبب الفيضانات كيرلا في 11 أغسطس/ بنا / أعلنت أكثر من نصف مقاطعات ولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند حالة التأهب بعد ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات الجارفة بالولاية إلى 34.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن مسؤول بمجلس قرية واياناد إنه جرى نقل أكثر من 1200 شخص إلى مخيمات. كما قالت غرفة التحكم التابعة لهيئة مواجهة الكوارث بولاية كيرالا إن الفيضانات دمرت محاصيل مزروعة على مساحة 2547.66 فدان ودفعت نحو 31 ألف شخص للاحتماء في مخيمات إنقاذ.



وقال بي.إتش كوريان رئيس هيئة مواجهة الكوارث في كيرالا إن الأمطار خفت حدتها.



وقد دمرت أمطار موسمية وانهيارات أرضية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ولاية كيرالا والتي تتزامن مع موسم الأمطار بالهند الذي يبدأ في يونيو حزيران وينتهي في سبتمبر أيلول.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول الأمطار بغزارة حتى يوم 15 أغسطس كما حذرت من فيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1614 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/11 - 18 : 07 PM