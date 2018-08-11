الطقس المتوقع ليوم غد الأحد حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 11 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من مساء غدا الأحد سيكون بمشيئة الله حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة غدا، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام ويصل إلى 6 أقدام في عرض البحر .



درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة.



الرطوبة النسبية 75% والصغرى 20%.



شروق الشمس غدا الأحد 05:08 صباحا وغروبها في الساعة 06:17 مساء.







خ.أ/ع ذ



بنا 1538 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/11 - 46 : 06 PM