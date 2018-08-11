أكثر من 450 جريحا في تظاهرة ضد الحكومة في رومانيا بوخارست في 11 أغسطس/ بنا / أعلنت السلطات الأمنية في رومانيا اليوم السبت أن أكثر من 450 شخصا جرحوا واعتقل نحو ثلاثين آخرين خلال تظاهرة ضد الحكومة اليسارية تخللتها أعمال عنف مساء الجمعة في العاصمة بوخارست.



وندد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يخوض معركة مع الغالبية اليسارية بـ"التدخل الوحشي وغير المتكافىء" لقوات الامن مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف ما جرى.



واتهم الحكومة بانها "تعمل ضد مصالح المواطنين"، كما اتهم مسؤولي الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ب"جر البلاد الى الفوضى"، فيما ندد المستشار النمسوي سيباستيان كورتز ب"العنف" الذي تخلل هذا التجمع مبديا اسفه لكون صحافيين يعمل احدهم في التلفزيون النمسوي العام، بين الجرحى.



وقال كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "حرية التعبير وحرية الصحافة هما حريتان اساسيتان في الاتحاد الاوروبي، يجب حمايتهم في شكل غير مشروط".



وقالت مصادر طبية إن معظم الجرحى تمت معالجتهم بعد تنشقهم غاز الفلفل والغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الأمن بكثافة، لكن آخرين يعانون من كدمات.



وبين المصابين حوالى ثلاثين شرطيا نقل 11 منهم إلى مستشفيات.



خ.أ/ع ذ



بنا 1451 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/08/11 - 58 : 05 PM