السلطات المصرية تحبط محاولة تفجير انتحارية في كنيسة قرب القاهرة القاهرة 11 أغسطس/ بنا / أحبطت السلطات الأمنية في مصر اليوم السبت محاولة مهاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهدف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد التي تقع في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة.



وقالت السلطات إن المهاجم فجر نفسه على مسافة نحو 250 مترا من الكنيسة، فيما لم تقع إصابات لكن المهاجم لقى حتفه في الحال.



وقالت تقارير مصرية محلية إن الانتحاري يدعى عمر محمد مصطفى، مواليد عام 1989، يقيم بمنطقة مصر الجديدة، ويحمل بطاقة إحدى شركات البترول اتضح أنها مزورة ويرتدى زي عمال الشركة، وأضافت أن هذه المعلومات تم التوصل إليها من خلال بطاقة الرقم القومي التي كان يحملها الانتحاري داخل حافظة أوراقه الشخصية، بالإضافة إلى العثور على بطاقة العمل الخاصة به.



وكان متحدث باسم وزارة الصحة قال إن "جسما غريبا انفجر وإن شخصا لقي حتفه دون وقوع إصابات"، ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل كما لم يذكر إن كان المهاجم استهدف الكنيسة.







خ.أ/ع ذ



بنا 1450 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/11 - 58 : 05 PM