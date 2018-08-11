13 شاحنة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين احتياجات الغسيل الكلوي في اليمن يستفيد منها أكثر من 4 ألف مريض منفذ الوديعة في 11 أغسطس/ بنا / قدم مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية 13 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 208 أطنان و217 كيلو غرام، من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن، مقدمة لجميع المحافظات اليمنية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم السبت متجهة إلى مدينة عدن، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).



وتأتي هذه الحملة الإغاثية امتدادا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء في اليمن وتخفيف المعاناة عنهم.



وأوضحت الوكالة أن هذه هي الدفعة الأولى من المشروع وسيتبعها خمس دفعات أخرى شهريا، فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضا، بقيمة إجمالية 21 مليون ريال سعودي ما يعادل 5 ملايين و 600 ألف دولار أمريكي، وهي ضمن سلسلة المشروعات المتنوعة التي يقدمها المركز لليمن والبالغة حتى الآن 274 مشروعا نفذت في جميع محافظات اليمن.







خ.أ/ع ذ



بنا 1433 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/11 - 41 : 05 PM