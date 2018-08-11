"البلديات" تجتمع بتجار سوق جدحفص وتناقش معهم تحسين وضع السوق المنامة في 11 أغسطس/ بنا / أبدى ممثلو تجار سوق جدحفص تفهما للإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة عبر إزالتها لعدد من إشغالات الطرق التي كانت تعيق حركة المرور في سوق جدحفص.



وعبر التجار عن شكرهم لسرعة استجابة "البلديات" في اللقاء معهم ومناقشة اوضاع السوق والاطلاع على خطة الصيانة العاجلة التي اقرتها "البلديات" إضافة الى إطلاعهم على الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم آلية العمل فيما يتعلق بإشغالات الطرق وآلية الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.



وكشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل ابو الفتح عن لقاءات دورية ستبدأ من الاسبوع الجاري مع تجار السوق لإطلاعهم على خطط وبرامج صيانة وتطوير السوق لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن السوق".



كما كشف ابو الفتح عن إعداد خطة عاجلة لصيانة سوق جدحفص تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية حسب مطالب تجار السوق وهي تركيب مراوح للتهوية وصيانة مرافق عامة إضافة الى الإضاءة.



وأكد ابو الفتح الذي ترأس الاجتماع اليوم بحضور عدد من تجار سوق جدحفص بينهم التجار الذين تم ازالة اشغالات الطرق من امام محالهم التجارية ورئيس مجلس امانة العاصمة المهندس محمد الخُزاعي ومدير عام امانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان وممثلين لجنة الاسواق بغرفة تجارة البحرين أن عملية إزالة المخالفات والتعديات هو من صلب عمل البلديات في عموم مملكة البحرين وأن تطبيق القانون هو من اجل مصلحة الجميع.



واشار ابو الفتح الى ان "البلديات تقوم بواجبها في ازالة كافة المخالفات سواء مخالفات البناء او الاعلانات المخالفة او إشغالات الطرق في جميع المحافظات وذلك من اجل مصلحة الجميع بما فيها التعديات المتمثّلة في اشغالات الطرق في الاسواق والتي تشكل اعاقة في حركة المرور وتأثر سلبا على الحركة التجارية وبالتالي تشكل ضررا بمصلحة التجار".



واضاف ابو الفتح "الحكومة تهتم بالتاجر البحريني ولمصلحته ونعمل وفق هذه التوجيهات من قبل الحكومة الموقرة كما نعمل على دعم التاجر البحريني ومصدر رزقه دون التعارض مع القوانين".



من جهتهم أبدى التجار رغبتهم في تصحيح اوضاعهم وقالوا "نحن على استعداد لتصحيح اوضاعنا وتقديم طلبات رسمية لإشغالات الطرق وفق النظام المعمول به بدءا من يوم غد".



كما تحدث التجار عن الوضع الحالي للسوق ومطالب التجار في تحسين وضع السوق وإشراكهم في خطط التطوير حيث، اكد ابو الفتح ان الوزارة ستقوم بإطلاعهم على خطط تطوير السوق اولا بأول وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق.



وقال ابو الفتح " لقد تم الاتفاق مع التجار على تقسيم المساحة الحالية للسوق وترقيمها لنقل التجار اصحاب التراخيص الى ما بعد الصيانة والعمل على استكمال المساحات من اصحاب الفرشات التي لا تمتلك تراخيص حسب الاولوية".



كما أبدى ممثلو الاسواق شكرهم لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لسرعة استجابتهم لمطالب تجار سوق جدحفص، ولما أبدوه من مرونة وتعاون لحل موضوع اشغالات الطريق وصيانة وتنظيم السوق كما توجهوا بالنصح الى التجار بالاطلاع على الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم وتحمي مصالحهم.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1401 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/11 - 07 : 05 PM