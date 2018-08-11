بمناسبة اليوم الدولي للشباب....سمو محافظ المحافظة الجنوبية يشيد بإنجازات سمو الشيخ ناصر بن حمد في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية المنامة في 11 أغسطس / بنا / أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وجعل شباب مملكة البحرين في مصاف شباب دول العالم تحقيقا للإنجازات، مهنئا سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف يوم الثاني عشر من أغسطس.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن سموه حقق العديد من الإنجازات التي نفخر بها والتي رفعت اسم مملكتنا الغالية عاليا في العديد من المنافسات الإقليمية والدولية الكبرى، مشددا سموه بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قدوة للشباب البحريني في تفانيه وعمله الدؤوب لوطنه والداعم الأول لهم من خلال إيجاد سموه للبرامج والمراكز والفعاليات النوعية الرامية لتمكين الشباب إيمانا من سموه بأنهم الثروة الحقيقية لمملكة البحرين.





خ.ب/ع ذ



بنا 1135 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/08/11 - 59 : 02 PM