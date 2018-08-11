خالد بن حمد يدشن الموقع الالكتروني الرسمي لدوري سموه لكرة قدم الصالات

المنامة في 11 أغسطس / بنا / دشن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لذوي العزيمة، دشن الموقع الرسمي لدوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة.



وضغط سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على زر التشغيل الرسمي للموقع الالكتروني الذي رأى النور بعد جهود كبيرة بذلها القائمين عليه، حيث يحتوي الموقع على العديد من الأبواب الخاصة بسموه والأخبار الرسمية وكل ما يتعلق بدوري سموه لكرة قدم الصالات منذ انطلاقته قبل 6 سنوات حتى النسخة السادسة التي اختتمت في السادس من شهر أغسطس الحالي، كما يحتوي الموقع على كافة الصور والأخبار المتعلقة بالدوري.



وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الموقع الالكتروني الرسمي بدوري سموه لكرة قدم الصالات سيكون انطلاقة نحو آفاق جديدة في العمل الاعلامي المتطور خصوصاً أنه سيواكب العصر الحديث في الاعلام الرقمي الذي بات أحد العوامل الرئيسية للتطور والازدهار في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً سموه إلى ان الموقع الالكتروني للدوري بوابة فارقة في العمل الاعلامي المحترف والذي سيكون انطلاقة مميزة نحو المزيد من التطور في العمل الاعلامي.



وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الموقع الالكتروني الرسمي لدوري سموه لكرة قدم الصالات بوابة ناجحة نحو المزيد من التطور الاعلامي، حيث أن العالم يشهد طفرة نوعية في الاعلام الرقمي ونحن حريصون على مواكبة هذا التطور في ظل حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على إنهاء المراسلات الورقية، حيث سيكون الموقع متاح لكافة الاخبار والتغطيات الاعلامية الخاصة بالدوري إضافة إلى العديد من الأبواب الخاصة بالإعلام الرقمي وابرزها التسجيل الالكتروني للفرق المشاركة في النسخة المقبلة.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود الطيبة التي بذلها القائمين على الموقع، حيث أن عملهم الدؤوب يؤكد حرص الجميع على مواكبة التطور الاعلامي في الاعلام الرقمي الذي بات أحد العوامل الرئيسية للنشاط الاعلامي.



وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للقائمين على الموقع الالكتروني، مشيراً سموه إلى أن هذا العمل سينعكس بالإيجاب على النشاط الاعلامي في البحرين من جانب الاعلام الرقمي.





خ.ب/ع ذ



بنا 1134 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/11 - 54 : 02 PM