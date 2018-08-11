وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية

المنامة في 11 اغسطس / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى ذوي الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الارهابي الآثم.



وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والارهاب وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار ، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ بشدة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.





خ.ب/ع ذ



بنا 1134 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/11 - 42 : 02 PM