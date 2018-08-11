"الاشغال" تنتهي من تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في صدد بمجمع 1038 المنامة في 11 أغسطس / بنا / صرحت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة أسماء جاسم مراد بأنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الثانية من إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة صدد بمجمع 1038 بالمحافظة الشمالية.

وأوضحت مراد بأنه تم توصيل 231 منزلاً وعقاراً بخدمة الصرف الصحي، حيث تم تمديد 4.7 كم من الخطوط الرئيسية و 5.3 كم من الخطوط الفرعية كما تم الانتهاء من بناء 360 غرفة تفتيش لخدمة سكان قرية صدد 1038.



وأوضحت المهندسة أسماء مراد بأن المشروع يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير خدمات الصرف الصحي في المحافظة الشمالية سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الاولويات الوطنية بتغطية جميع مناطق البحرين المأهولة بخدمة الصرف الصحي المطوّرة وبالمستوى الفني المطلوب بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين من منطلق حرص الحكومة الموقرة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.



وأشارت الوكيل المساعد للصرف الصحي المهندسة أسماء جاسم مراد بأن الوزارة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم من مختلف مناطق المملكة عبر التواصل الدائم مع أعضاء المجالس البلدية لإشراكهم وأخذ آرائهم عند تنفيذ المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم، كما يحرص طاقم مهندسي الوزارة على متابعة كافة مشاريع البنية التحتية لضمان عدم تأخير أي مشروع.



الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال المشروع من قبل شركة البحرين للأنابيب والمقاولات بتكلفة بلغت 831,814 دينارا بحرينياً (ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشرة ديناراً).

وتتقدم وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشكر للمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة على تعاونهم اثناء فترة تنفيذ المشروع وتقيدهم بالإشارات التحذيرية والإرشادية واتباع التحويلات المرورية.





خ.ب/و.ش



بنا 1046 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/11 - 54 : 01 PM