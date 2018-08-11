مركز اتصال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتلقى أكثر من 17 ألف اتصال من قبل مختلف الشرائح المستفيدة المنامة في 11 اغسطس / بنا / في إطار تعزيز قنوات التواصل التفاعلي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمواطنين، ولتحقيق رؤيتها الرامية للارتقاء بالفرد والمجتمع في مملكة البحرين، أولت الوزارة اهتماماً متزايداً لقياس أداء مركز الاتصال لديها، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات المتنوعة في مجالات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب ومختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين، وما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، تلقى مركز الاتصال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رقم الاتصال الوطني (80008001) والرقم المجاني الخاص بالوزارة (80008088)، خلال الفترة من (يناير-يونيو 2018) نحو 17,680 اتصالاً من قبل مختلف الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة، جاءت الاتصالات الهاتفية في المرتبة الأولى من حيث الاستخدام بين قنوات الاتصال المتعددة، حيث بلغت 17,547 مكالمة هاتفية.



وضمن التزامها بتعزيز العلاقة التفاعلية مع الفئات المستفيدة من الخدمات عبر تفعيل مختلف وسائط الاتصال، فقد أرسلت الوزارة خلال الفترة المذكورة من هذا العام 277,323 رسالة نصية لأصحاب العلاقة، فيما بلغ عدد الرسائل الالكترونية الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 7,404 رسائل لمختلف العملاء.



ويتلقى المركز الاتصال باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى تقديمه خدمة الاتصال المرئي لفئة الإعاقة السمعية، حيث يتم استقبال المكالمات المصورة لفئة الصم من قبل موظف مختص بلغة الإشارة.



وقد بلغت نسبة الاستجابة للمكالمات المستلمة 95.46% في اقل من 20 ثانية، بينما متوسط الوقت المستغرق في المكالمة يصل إلى 96 ثانية، احتلت خدمة الاستفسارات على النسبة الأعلى بمعدل 99.71% كان معظمها استفسارات حول خدمتي الدعم المالي والتعويض النقدي، فيما جاءت مكالمات الشكاوى والملاحظات في المرتبة الثانية من إجمالي المكالمات المستلمة، حيث يتمم استلام تلك الملاحظات وارسالها الى الجهات المعنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرد عليها عبر الاجراءات المعمول بها.







خ.ب/و.ش



بنا 1034 جمت 11/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/11 - 51 : 01 PM